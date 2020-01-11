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MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 11 OCAK 2020

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 11 OCAK 2020
MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 11 OCAK 2020

Sayısal Loto 11 Ocak 2020 sonuçlarına bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto sonuçlarına göre kimler zengin oldu? Loto sonuçları 11 Ocak 2020 şanslı bilet hangi şehirden çıktı? İşte Sayısal Loto talihli numaralar, 11 Ocak Sayısal Loto çekilişi numaraları...

Sayısal Loto sonuçları bu akşam çekiliyor. 11 Ocak 2020 Sayısal sonuçları ve çıkan numaralar için bu habere bakmanız yeterlidir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto 11 Ocak sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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