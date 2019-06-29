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MSB: '10 numaralı Gözlem Noktasına 3 adet top atışı yapıldı'

MSB: '10 numaralı Gözlem Noktasına 3 adet top atışı yapıldı'
MSB: '10 numaralı Gözlem Noktasına 3 adet top atışı yapıldı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır. Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir. Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır. Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır. Durum yakından takip edilmektedir”  

Muhammet Mücahit Dereli

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