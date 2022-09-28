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MSB: '2 terörist daha etkisiz hale getirildi'

MSB: '2 terörist daha etkisiz hale getirildi'
MSB: '2 terörist daha etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu. 

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