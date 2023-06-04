MSB, 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere 2 teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.