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MSB, 3 bölgede teröre darbe vurdu!

MSB, 3 bölgede teröre darbe vurdu!
MSB, 3 bölgede teröre darbe vurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

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