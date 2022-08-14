MSB, 3 bölgede teröre darbe vurdu!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/WWO6mJc7I2