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MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde'

MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde'
MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

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