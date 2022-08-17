MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dGi12mXtIc