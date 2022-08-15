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MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'

MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." 

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