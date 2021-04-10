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MSB: '3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: '3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: '3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde Komandolar tarafından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cenik


 

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