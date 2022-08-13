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MSB: '3 terörist daha etkisiz halde'

MSB: '3 terörist daha etkisiz halde'
MSB: '3 terörist daha etkisiz halde'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

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