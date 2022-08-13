MSB: '3 terörist daha etkisiz halde'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Xl4cavxf8F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022

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