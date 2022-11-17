MSB 3'ü terörist 19 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.

Doğukan Gürel

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