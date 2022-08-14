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MSB: '5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'

MSB: '5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'
MSB: '5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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