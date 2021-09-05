İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: '5 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: '5 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: '5 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde 3 sivili öldürdüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: "İnsanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı"

 

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

Sadettin Aliusta - Hidayet Türkyılmaz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.