MSB: ‘6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB9 tarafından Twitter'da yapmış olduğu açıklamaya göre, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/wv32w3z2kb

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2022