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MSB: ‘6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi'

MSB: ‘6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi'
MSB: ‘6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB9 tarafından Twitter'da yapmış olduğu açıklamaya göre, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.

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