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MSB, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Doğukan Gürel

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