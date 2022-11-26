MSB, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/aucJXXMVh3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022

Doğukan Gürel

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