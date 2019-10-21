MSB: '765 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB'den yapılan açıklamaya göre 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamalardan satır başlıkları:

PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu

Harekat bölgesinde sınırlarımız için yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 32 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir

Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır

DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir