İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist daha etkisiz
MSB açıkladı! 2 PKK'lı terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu. 

İLGİLİ HABER
MSB: Suriyenin kuzeyinde 16 PKK/YPGli terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi MSB: 'Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi'
İLGİLİ HABER
Mücadeleye devam! 9 PKKlı terörist etkisiz halde Mücadeleye devam! 9 PKK'lı terörist etkisiz halde
İLGİLİ HABER
İstanbulda PKK fonlarına yönelik operasyon: 22 gözaltı İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon: 22 gözaltı
İLGİLİ HABER
Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması! Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK soruşturması!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.