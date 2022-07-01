MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vnQwpCR3EK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2022