İhlas Haber Ajansı

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MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz
MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek! " paylaşımında bulundu. 

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