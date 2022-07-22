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MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz
MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li teröristin, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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