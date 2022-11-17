MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" paylaşımında bulundu.

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022

İLGİLİ HABER Pençe-Kilit'te toplam 455 terörist etkisiz hale getirildi

İLGİLİ HABER Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İLGİLİ HABER Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.