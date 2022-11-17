MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" paylaşımında bulundu.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io
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