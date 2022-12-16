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MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından," Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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