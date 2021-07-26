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MSB açıkladı! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB açıkladı! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB açıkladı! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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