MSB açıkladı! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11