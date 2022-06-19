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MSB açıkladı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu. 

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