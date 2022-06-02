MSB açıkladı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/it3KFGnaVP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022

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