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MSB açıkladı! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

 Milli Savunma Bakanlığı  sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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