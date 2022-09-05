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MSB açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" paylaşımında bulundu.

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