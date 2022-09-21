İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz

MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz
MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABER
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İLGİLİ HABER
Bakan Soylu: Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi Bakan Soylu: 'Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi'
İLGİLİ HABER
Gaziantepte yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı Gaziantep’te yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı
İLGİLİ HABER
Bakan Akar: Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Akar: 'Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi'
İLGİLİ HABER
MSB açıkladı! 4 PKKlı terörist daha etkisiz halde MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
İLGİLİ HABER
Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi Eren Operasyonlarıyla bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
MSB: 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirdi MSB: ‘6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi’

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.