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MSB açıkladı! Pençe Kilit Operasyonunda 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Kilit Operasyonunda 19 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Pençe Kilit Operasyonunda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, 'Pençe Kilit Operasyonu' hakkında yapılan açıklamada, "Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Operasyonun detayları ve gelinen aşamanın da yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.

'19 terörist etkisiz hale getirildi'

Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz.

'4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı'

Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

'Kaçacak yerleri yok'

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

Utku Şimşek

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