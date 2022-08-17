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MSB açıkladı! Şanlıurfa'daki hain saldırıda yaralan bir askerimiz şehit oldu

MSB açıkladı! Şanlıurfa'daki hain saldırıda yaralan bir askerimiz şehit oldu
MSB açıkladı! Şanlıurfa'daki hain saldırıda yaralan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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