MSB açıkladı: Son 24 saatte 17 terörist, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak, "Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor. Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor" denildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu" ifadesi kullanıldı.