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MSB: "Afrin'de terör saldırısı: en az 40 kişi öldü, 47'den fazla sivil yaralandı”

MSB:
MSB: "Afrin'de terör saldırısı: en az 40 kişi öldü, 47'den fazla sivil yaralandı”

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) “PKK/YPG’nin, Afrin’de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi” dedi.

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40'a ulaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

Mehmet Kalay

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