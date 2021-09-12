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MSB: 'Ağır yaralanan askerimiz hastanede şehit oldu'

MSB: 'Ağır yaralanan askerimiz hastanede şehit oldu'
MSB: 'Ağır yaralanan askerimiz hastanede şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Mehmet Kalay

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