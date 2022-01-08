İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB: '"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

MSB: '
MSB: '"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

İLGİLİ HABER
Şanlıurfadan acı haber: 3 şehit, 1 yaralı Şanlıurfa’dan acı haber: 3 şehit, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Mersine şehit ateşi düştü, geriye bu görüntüleri kaldı Mersin’e şehit ateşi düştü, geriye bu görüntüleri kaldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.