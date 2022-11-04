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MSB: 'Ankara'da paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada bir asker şehit oldu'

MSB: 'Ankara'da paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada bir asker şehit oldu'
MSB: 'Ankara'da paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada bir asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Özkan Demir’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Gölbaşı ilçesinde 3 Kasım 2022 tarihinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Özkan DEMİR şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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