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MSB, Asos'ta PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatının detaylarını paylaştı

MSB, Asos'ta PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatının detaylarını paylaştı
MSB, Asos'ta PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatının detaylarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak’ın kuzeyinde Asos’ta gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin detayları paylaştı.

MSB, Asos’ta PKK’lı teröristlere yönelik hava harekatının detaylarını paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında “Terörist neredeyse hedefimiz orası” mesajı ile 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinliğe inilerek Asos'taki PKK terör örgütüne ait mağara, sığınak ve sözde karargahların imhasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatılmıştı.

16 hedef başarı ile vuruldu

Düzenlenen hava harekatına ait görüntülerde Hava Kuvvetleri'ne ait pilotların 16 hedefin başarı ile imha edildiği görülürken, Bakan Akar harekat ile ilgili olarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi. Asos'ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti” demişti.

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