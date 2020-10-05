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MSB: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı'

MSB: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı'
MSB: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

 Milli Savunma Bakanlığı'nın tam açıklaması:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı."

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