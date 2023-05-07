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MSB: “Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde bir asker şehit oldu”

MSB: “Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde bir asker şehit oldu”
MSB: “Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde bir asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekât Alanı Bölgesi’nde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

 

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekât Alanı Bölgesi'nde bir Üs Bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan
 

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