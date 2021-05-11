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MSB: 'Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu 4 asker yaralandı'

MSB: 'Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu 4 asker yaralandı'
MSB: 'Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu 4 asker yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde(İdlib) ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerinde yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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