MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğin açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.