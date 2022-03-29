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MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğin açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

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