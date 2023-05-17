İhlas Haber Ajansı

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MSB: “Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi”

MSB: “Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi”
MSB: “Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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