MSB: “Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi”

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan



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