İhlas Haber Ajansı

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MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.
Paylaşımda Mehmetçiğin çatışma anlarına dair bir video klip de paylaşıldı.

Evren Doğru

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