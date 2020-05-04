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MSB: 'Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

MSB: 'Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'
MSB: 'Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'te terör örgütü PKK tarafından önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığını, yaralanan askerin kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs 2020 tarihinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Mevlüt Hasgül
 

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