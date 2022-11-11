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MSB Bozdoğan Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaştı

MSB Bozdoğan Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaştı
MSB Bozdoğan Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi’nin test atışı görüntülerini paylaştı.

MSB Bozdoğan Füzesi’nin test atışı görüntülerini paylaştı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Bozdoğan Hava-Hava Füzesi'nin test atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda “Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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