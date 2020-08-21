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MSB: 'Bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz'

MSB: 'Bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz'
MSB: 'Bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğalgaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğalgazın keşfinde önemli bir rol üstlenen Fatih sondaj gemisinin fedakar personelini yürekten kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Utku Şimşek
 

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