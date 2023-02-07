İhlas Haber Ajansı

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MSB: 'CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı'

MSB: 'CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı'
MSB: 'CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar helikopter pilotları, zorlu hava şartlarına rağmen deprem bölgesindeki milletimize yardım elini ulaştırmak için korkusuzca uçuş gerçekleştiriyor. CH-47 ve AS-532 tipi helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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