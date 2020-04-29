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MSB: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi'

MSB: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi'
MSB: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a yazdığı mektubu ABD’li yetkililere teslim etmek üzere Serdar Kılıç'a teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a hitaben yazdıkları mektup da ABD'li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç'a teslim edildi” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta “Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

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