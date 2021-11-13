İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu
MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı’nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Tatbikatla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

“Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev
Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz'de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi.”

Ali Nargüner
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.