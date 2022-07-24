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MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

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