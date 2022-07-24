MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/DR7G5Zs3By — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022

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