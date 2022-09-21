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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

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