İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

İLGİLİ HABER
Suriyenin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
18 terörist etkisiz hale getirildi 18 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
MSB açıkladı! 9 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! 145 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı! 145 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Şırnakta 3 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
MSB açıkladı! PKKlı 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı! PKK'lı 23 terörist etkisiz hale getirildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.